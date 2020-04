Arstides õudust tekitanud Trump: desovahendite süstimise idee oli sarkasm

Arstid ja terviseeksperdid kutsusid reedel inimesi üles mitte jooma ega süstima desinfitseerimisvahendit pärast seda, kui Trump soovitas neljapäeva õhtul teadlastel uurida puhastusvahendite kehasse viimist kui uut COVID-19 raviviisi, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Juba reedel püüdis 73-aastane Trump oma varasemaid märkusi kujutada sarkasmina.

"Ma küsisin sarkastiliselt küsimuse teiega sarnaste ajakirjanike tarvis ja seda lihtsalt selleks, et näha, mis juhtub," ütles Trump Valge Maja reporteritele reede õhtul.

Tema kommentaare neljapäeval toimunud igapäevasel pressikonverentsil ei võetud aga sugugi sarkasmina ning meditsiinieksperdid nii USAs kui mujal maailmas taunisid Trumpi ettepanekuid.

"On kahetsusväärne, et pean seda kommenteerima, kuid inimesed ei tohi mitte mingil juhul neelata ega süstida pleegitus- või desinfitseerimisvahendeid," ütles Ameerika meditsiiniühingu president Patrice Harris. "Võite olla kindel, kui leiame lõpuks ravi või vaktsiini COVID-19 vastu, siis puhastusvahendeid selle sees ei ole."

Reedel ilmnes ka esimesi märke, et vähemalt mõned ameeriklased olid hakanud Trumpi idee najal tegutsema. Marylandi kuberneri pressiesindaja teatas Twitteri kontol, et osariigi hädaolukordade juhtimise amet on saanud rohkem kui 100 kõnet pleegitusaine kasutamise kohta COVID-19 raviks.

Trump ütles neljapäeval, et teadlased peaksid uurima, kas ultraviolettvalguse või desinfitseerimisvahendite viimine koroonaviirusesse nakatunud patsientide kehadesse võiks aidata neil haigusest vabaneda.

„Oletame, et me suuname kehale tohutu, kas see on siis ultraviolett või lihtsalt väga võimsa valguse,” ütles Trump Valge Maja koroonaviirusealase koordinaatori dr Deborah Birxi poole pöördudes. „Ja ma arvan, et te ütlesite, et seda ei ole kontrollitud, aga te kavatsete seda katsetada. Ja siis ma ütlesin, oletame, et te toote valguse keha sisse, mida te saate teha kas läbi naha või mingil muul viisil. Kõlab huvitavalt.”

„Ja siis ma näen seda desinfitseerimisvahendit, kus see koksab selle maha minutiga. Ühe minutiga. Ja kas on mingi viis, kuidas me saame midagi sellist teha, süstides seda sisse või peaaegu nagu puhastades? Nii et oleks huvitav seda kontrollida,” lausus Trump.