Arstid: Navalnõil on raske mürgistus

Terve eilse päeva tegid arstid Omskis jõupingutusi, viies läbi erinevaid analüüse. Hoolimata sellest ei saa nad aga siiani aru, mis Navalnõil täpselt viga on. Arstide eesmärk on kindlaks teha, milline aine mehe organismi sattus, et nad saaksid kasutada antidooti ehk vastumürki (juhul, kui see on olemas).

Veebiportaali "Rusmonitor" teatel välistas spetsialistide nõukogu esmalt peaaju hemorraagia (insult), kasvaja või hematoomid (verevalumid) peavigastuste tagajärjel.

Teises etapis välistasid arstid konvulsioonide ilmingud (näiteks epilepsiahoo).

Kolmandaks jõudsid arstid järeldusele, et „teadvuse kaotus, hüpersalivatsioon (suurenenud süljeeritus, sagedamini lastel, aga ka täiskasvanutel), kunstliku hingamise vajadus ja rakusiseste ensüümide aktiivsuse suurenemise puudumine veres osutavad peamiselt toksiini toimele sünaptilisel tasandil”.

Viimane meditsiiniline fraas tähendab mürgistust, mille korral mürk häirib närviimpulsi nn sünoptilist ülekandmist. Reeglina avaldavad organismile sellist mõju neuroleptikumid (antipsühhootikumid).

Hetkel ravitakse Navalnõid vastavalt sümptomitele. Arstid aga jätkavad Navalnõilt seisundi analüüsimiseks tserebrospinaalvedeliku võtmist (pea- ja seljaajuvedelik), et otsida sellest toksiine või nende lagunemissaadusi.