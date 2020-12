Arstid: Navalnõi oli surma veerel. Tema kehatemperatuur langes ühel hetkel 34 kraadini

Värskelt meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud aruandes kirjeldatakse, kuidas Navalnõi surmasuust päästeti. Tema ravist rääkiva artikli üks autoritest on ka haigla peaarst Kai-Uwe Eckardt, vahendab Ilta-Sanomat.

"20. augustil hakkas 44-aastane varasemalt terve mees umbes 10 minutit pärast lennuki õhkutõusmist ootamatult iiveldama ja tugevalt higistama. Ta oksendas, kukkus ja kaotas teadvuse. Hädamaandumise järel Omskis toimetati ta kohaliku haigla toksikoloogiaosakonda, seda umbes kaks tundi pärast sümptomite ilmnemist," märgivad arstid.

"Patsient langes sügavasse teadvusetusse. Tal diagnoositi hingamispuudulikkus. Hingamistegevuse tagamiseks ta intubeeriti, st tema hingetorusse paigaldati plastiktoru," kirjeldatakse ravi algfaasi Omskis.

22. augustil toimetati Navalnõi perekonna palvel kiirabilennuga Berliini Charité haiglasse. Seal diagnoositi tal raske mürgistus, mille arvatavasti põhjustas koliinesteraasi inhibiitorite rühma kuuluv aine.

Saksamaa valitsus teatas kaks nädalat hiljem, et keemiarelvade keelustamise organisatsiooni (OPCW) heaks kiidetud Saksa relvajõudude labor tuvastas vereproovidest närvimürki Novitšok. Proovid võeti kohe pärast patsiendi Berliini haiglasse saabumist.

Aruandes märgitakse, et mürgitamise tagajärjel Navalnõi pulss kukkus ja kehatemperatuur langes dramaatiliselt, olles madalhetkel kõigest 34,4 kraadi.

Aruande kohaselt päästeti Navalnõi elu lõpuks väga rasketest sümptomitest hoolimata. Ajakirja Der Spiegel teatel annab aruanne aimu, kuidas Navalnõil tegelikult vedas, et ta suudeti eluohtlikust seisundist välja tuua.

Bellingcat: Venemaa on mürgitamise taga

Uuriva ajakirjanduse grupp Bellingcat paljastas eelmisel nädalal koostöös CNNiga, kuidas Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) eliitüksus jälitas Navalnõid kogu tema augustikuise reisi ajal Siberis, mille lõpuks ta mürgitati.

Venemaa on väited ägedalt ümber lükanud. Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnul pole Venemaal olnud põhjust Navalnõid mürgitada. Ta märkis pressikonverentsil, et kui FSB oleks tahtnud opositsionääri tappa, oleks see sel ka õnnestunud.