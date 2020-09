Armeenia süüdistas Aserbaidžaani otsese agressiooni ettevalmistamises

„Me lükkame kategooriliselt ümber Aserbaidžaani kaitseministeeriumi süüdistused Aserbaidžaani Daşkəsəni rajooni suurtükkidest tulistamisest Armeenia Vardenisi rajoonist. Selle desinformatsiooni eesmärk on valmistada ette pinnast lahingutegevuse geograafia laiendamiseks, sealhulgas agressiooni toimepanemiseks Armeenia Vabariigi vastu,” öeldakse Armeenia välisministeeriumi avalduses.

Armeenia välisministeerium teatas ka, et mõistab karmilt hukka Bakuu katsed destabiliseerida rgionaalset rahu ja stabiilsust ning vastutust selle tagajärgede eest kannab täielikult Aserbaidžaani sõjalis-poliitiline juhtkond.

Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas varem, et Armeenia relvajõud avasid täna hommikul suurtükitule Aserbaidžaani Daşkəsəni rajooni pihta.

Armeenia arutab sõjalis-poliitilise liidu moodustamist tunnustamata Mägi-Karabahhi vabariigiga, teatas Armeenia valitseva parlamendifraktsiooni Minu Samm esindaja Lilit Makunts.

„Kujunenud olukorras arutatakse aktiivselt meie võimalikku asjakohast tegevust paralleelselt sündmuste arenguga, täpsemalt sõjalis-poliitilise liidu moodustamist Artsahhiga,” kirjutas Makunts Facebookis, vahendab Interfax.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ei välistanud varem Karabahhi iseseisvuse tunnustamist, märkides, et see küsimus on päevakorral.