Armeenia relvajõud nõudsid peaminister Pašinjani tagasiastumist

Eile vabastas Armeenia president Armen Sarkisjan Pašinjani ettepanekul ametist relvajõudude kindralstaabi ülema asetäitja Tigran Hatšatrjani, kes meedia andmetel naeris välja Pašinjani jutu raketikomplekside Iskander kohta, vahendab RIA Novosti.

„Armeenia relvajõudude kindralstaap väljendab otsustavat protesti seoses kindralstaabi ülema esimese asetäitja ametist vabastamisega lühinägelikel ja alusetutel põhjustel, mis viidi läbi Armeenia Vabariigi rahvuslikke ja riiklikke huve arvestamata ainult isiklike ja pretensioonikate emotsioonide alusel. Nendes riigi jaoks rasketes tingimustes on selline otsus riigivastane ja vastutustundetu samm,” öeldakse sõjaväelaste avalduses.

Avalduses öeldakse, et Armeenia peaminister ja valitsus ei ole enam suutelised praegusel saatuslikul ja kriisihetkel adekvaatseid otsuseid langetama.

„Armeenia relvajõud on pikka aega talunud ametisolevate võimude rünnakuid armee vastu, aga kõigel on piir. Armeenia relvajõud on täitnud auga oma kohust, võidelnud rahvaga külg külje kõrval vaenlased vastu. Ametis olevate võimude ebaefektiivne valitsemine ja kõige tõsisemad vead välispoliitikas on viinud riigi huku äärele,” öeldakse avalduses. „Lähtudes kujunenud olukorrast nõuavad relvajõud peaministri ja valitsuse tagasiastumist ning hoiatavad samal ajal jõu kasutamise eest rahva vastu, kelle pojad hukkusid kodumaad kaitstes. Armee on alati olnud rahvaga, nagu ka rahvas armeega.”

Täna vabastas Pašinjan ametist ka kindralstaabi ülema Onik Gasparjani, kes avaldusele alla kirjutas.

Pašinjan kutsus sõjaväelasi teenistust jätkama, kaitsma piire ja säilitama valvsust. Armee osalemist poliitikas ja poliitiliste avalduste tegemist nimetas Pašinjan lubamatuks.

„Kõik on kontrolli all,” teatas Pašinjan.

Oma toetajaid kutsus Pašinjan kogunema Vabariigi väljakule valitsushoone juurde.

Jerevanis blokeerisid opositsiooni toetajad täna hommikul mitmed kesksed tänavad ja nõudsid samuti Pašinjani tagasiastumist.

Metroos seisid opositsionäärid rongide ustel, mistõttu ei pääsenud rongid liikuma.