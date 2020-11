Armeenia peaministri Pašinjani sõnul nõudis relvarahu Mägi-Karabahhis raskustes armee

„Ma olen loomulikult Armeenias ja jätkan täielikult oma tööd Armeenia peaministrina,” kirjutas Pašinjan Facebookis, vahendab Interfax.

Varem tungisid sajad Karabahhi asjus Pašinjaniga rahulolematud inimesed Jerevanis valitsushoonesse.

Osa meeleavaldajatest suundus ka valitsuse suvilate juurde, kus Pašinjan koos perega elab. Sealsed valvurid ütlesid, et peaministrit ei ole kodus ning politsei ja meeleavaldajate vahel oli kokkupõrkeid.

Meeleavaldajad on teadete kohaselt valitsushoone täielikult hõivanud.

Interfaxi korrespondendi teatel lõhkus mitukümmend inimest mööblit ja tehnikat ning purustas uksi ja aknaid. Tungiti ka Pašinjani kabinetti.

Pašinjan teatas, et öösel käisid tema residentsis vargad.

„Peaministri residentsist varastati arvuti, kell, parfüüme, juhiluba ja teisi asju,” teatas Pašinjan Facebookis.

Pašinjan teatas ka, et vaherahukokkulepet Aserbaidžaaniga ja Vene rahuvalvajate Mägi-Karabahhi toomist nõudis Armeenia armee.

„Ma langetasin otsuse pärast seda, kui armee kinnitas pikka aega sellise sammu vajalikkust. Armee ütles, et on vaja peatuda, on teatud probleemid, mille lahendamiseks ei ole kas näha perspektiive või on ressursid nende lahendamiseks ammendunud, ja on probleeme,” ütles Pašinjan Facebooki otseülekandes.

Pašinjani sõnul ei ole relvarahu Armeenia poolele kasulik. „Aga vastasel juhul, kui kokkulepet ei oleks allkirjastatud, oleks see avaldanud negatiivset mõju meie võitlusvõimele,” teatas Pašinjan.

Pašinjan rääkis ka probleemidest sõjaväes. Ta rääkis kümnetest juhtumitest, kui konkreetsete rajoonide elanikkond ei lubanud vägesid ümber paigutada, probleemidest teenistusse kutsumisega, rahvaväelaste kehvast võitlusvõimest ja deserteerumisjuhtumitest.

„Me olime olukorras, kus alternatiive allkirjastamisele ei olnud,” kinnitas Pašinjan.