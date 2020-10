Armeenia peaministri naine teatas valmistumisest rindele minekuks

„Homsest alustab 13 naisest koosnev rühm, sealhulgas ka mina, õppusi. Mõne päeva pärast suundume me meie kodumaa piire kaitsma. Me ei saa kodumaad ega oma väärikust vastasele loovutada,” kirjutas Akopjan Facebookis, vahendab Interfax.

Pašinjan teatas eile Facebooki otseülekandes, et „armeenia rahvas on valmis valusateks kompromissideks, aga mitte kapituleerumiseks”.

„Aserbaidžaan ei taha saavutada Mägi-Karabahhi konflikti reguleerimist, vaid Mägi-Karabahhi kapituleerumist. Me peame mõistma, et see on saatuslik hetk, ja keegi meist ei saa loota, et Armeenias või diasporaas leiduvad jõud, mis selle küsimuse lahendavad. On ainult üks variant selle küsimuse lahendamiseks: et iga armeenlane järgiks eesliini sõdurite eeskuju,” ütles Pašinjan.

Varem on teatatud, et Pašinjani poeg läks vabarahtlikuna rindele.