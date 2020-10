Armeenia peaminister: võitleme Mägi-Karabahhis rahvusvahelise terrorismi vastu

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kuulutas, et tunnustamata Mägi-Karabahhi vabariik võitleb rahvusvahelise terrorismi vastu. Pašinjan lisas, et terrorismi eesmärgid ei ole piiratud geograafiliselt ja et terrorism ohustab samaväärselt nii USA-d, Iraani, Venemaad kui ka Prantsusmaad.