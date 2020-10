Armeenia peaminister teatas valmisolekust Mägi-Karabahhi rahuprotsessi taasalustada

„Me jääme Karabahhi konflikti rahumeelse reguleerimise põhimõttele kindlaks ja oleme valmis rahuprotsessi taasalustamiseks vastavalt OSCE Minski grupi kaaseesistujariikide presidentide ja välisministrite avaldustele,” ütles Pašinjan täna Jerevanis kohtumisel Euraasia Majandusühenduse riikide valitsusjuhtidega, vahendab Interfax.

Pašinjan märkis, et Mägi-Karabahhi rahvas on humanitaarkatastroofi äärel. „Toimub Aserbaidžaani ja Türgi agressioon armeenia rahva vastu. Karabahhi rahvas on suure väljakutse ees. Linnad ja asulad on pidevalt suurtüki- ja raketitule all. Tõsist kahju on tekitatud infrastruktuurile. Eriti on kannatanud Stepanakert,” ütles Pašinjan.

Samas ei ole Aserbaidžaani relvajõududel Pašinjani sõnul õnnestunud saavutada „mingeid olulisi tulemusi”. Pašinjan teatas, et sõjategevuses ei osale ainult Aserbaidžaani armee, „mida juhivad Türgi sõjalised spetsialistid, vaid ka Türgi värvatud palgasõdurid Süüriast ja Liibüast”.

„Erilist ärevust kutsub esile Türgi aktiivne tegevus, mis ähvardab destabiliseerida olukorra mitte ainult regioonis, vaid ka kogu maailmas,” rõhutas Pašinjan.