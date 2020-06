Armeenia peaminister Pašinjan sai koos perega koroonaviiruse

„Ma jätkan tööd peaministri residentsist. Mul on kõik kommunikatsioonivahendid, kõik vajalikud tingimused, kontor. Ma töötan siit nii palju, kui vaja, aga loomulikult isolatsioonitingimustes,” ütles Pašinjan, vahendab Armenpress.

Pašinjan kahtlustab, et sai viiruse kelnerilt, kes ei kandnud kindaid, ja see kelner on samuti positiivse koroonaviiruse proovi andnud. Pašinjan on aga kindel, et keegi valitsuses ei ole temalt viirust saanud või on neid vähe.

„Meie strateegia jääb samaks, me peame koroonaviirusega elamisega harjuma. Me oleme kõik samas olukorras, meil ei ole palavikku ega sümptomeid, aga me peame olukorda jälgima, sest sümptomid võivad tulla iga hetk. Me loodame, et me ei nakatanud oma vanavanemaid,” lisas Pašinjan.

Peaminister kutsus kodanikke taas alati maski kandma ja regulaarselt käsi desinfitseerima.