Armeenia peaminister hoiatas Euroopat: türklased on varsti jälle Viini all

Pašinjani sõnul on Türgi värvanud terroristidest palgasõdurid Süüriast võitlema Mägi-Karabahhi ja Armeenia vastu. Pašinjani arvates ei ole see enam lihtsalt kohalik julgeolekuküsimus, vaid ülemaailmse päevakorra lahutamatu osa, sest see, mis praegu toimub on kolmel põhjusel oluline rahvusvaheliselt.

„Esiteks, sest terroristid Süüriast värbas Türgi ning viis nad võitlema Mägi-Karabahhi ja Armeenia vastu. Teiseks, Türgi väed osalevad selles protsessis, mis on Türgi impeeriumipoliitika väljendus. Need on operatsioonid Türgi impeeriumi taastamiseks, mis järgnevad Türgi reale demaršidele Vahemerel, Lähis-Idas ja Liibüas. Ja kolmandaks, ma arvan, et Türgi naasis Lõuna-Kaukaasiasse pärast saja-aastast vaheaega, et jätkata armeenlaste genotsiidi, mis leidis aset 1915. aastal Osmanite Türgis,” ütles Pašinjan.

Väite kohta, et rahvusvahelise õiguse järgi kuulub Mägi-Karabahh Aserbaidžaanile, ütles Pašinjan järgmist: „Teate, tegelikult on see kummaline avaldus. Kui me vaatame ajalugu, näeme me, et Mägi-Karabahhi autonoomne oblast sai Nõukogude Aserbaidžaani osaks Nõukogude Liidu moodustamise käigus, veelgi enam, Stalini meelevaldse otsuse tulemusena, mis tehti, kui Nõukogude Liitu moodustati. Ja kui me läheme tagasi Nõukogude Liidu lagunemise juurde, näeme me, et nagu Aserbaidžaan, mis oli Nõukogude Liidu osa, sai Nõukogude Liidust iseseisvuse, sai Mägi-Karabahhi autonoomne oblast, mis jällegi oli Nõukogude Liidu osa, iseseisvuse Aserbaidžaanist, kasutades õigust, mis oli olemas seadustes ja Nõukogude Liidu konstitutsioonis. Ja järelikult, miks võis näiteks Aserbaidžaan saada Nõukogude Liidust iseseisvaks ja Mägi-Karabahh ei saanud Nõukogude Liidust iseseisvaks? Paljud võivad öelda: aga Nõukogude Liit ei ole enam olemas või ei olnud olemas. Samal ajal Nõukogude Aserbaidžaani ei olnud olemas, kui Mägi-Karabahhi atonoomne oblast iseseisvuse sai. Ja järelikult, kui me ütleme, et Mägi-Karabahh kuulub Aserbaidžaanile, peaksime me eeldama, et Aserbaidžaan ise kuulub Nõukogude Liidule.”