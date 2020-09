Armeenia kuulutas värskete kokkupõrgete tõttu Aserbaidžaaniga välja sõjaseisukorra ja täieliku mobilisatsiooni

Aserbaidžaani armee teatas seevastu pühapäeval, et neil ei ole Mägi-Karabahhi piirkonnas süttinud konflikti tõttu vaja täielikku sõjalist mobilisatsiooni välja kuulutada, sest selle armee on juba praegu piisavalt võimekas, vahendab Reuters.

Täna pärastlõunal kuulutas sundmobilisatsiooni välja ka tunnustamata Mägi-Karabahhi Vabariik, mis on etniliste armeenlaste kontrolli all olev ametlikult Aserbaidžaani koosseisu kuuluv piirkond.

Olukord Armeenia ja Aserbaidžaani piiril läks ööl vastu tänast taas pingeliseks, kui Jerevan teatas, et Aserbaidžaani väed tulistasid vaidlusalust Mägi-Karabahhi piirkonda, samal ajal kui Bakuu süüdistas Armeenia vägesid Aserbaidžaani sõjaväe- ja tsiviilpositsioonide ründamises.

Kuna kohapeal sisuliselt puuduvad sõltumatud vaatlejad või organisatsioonid, mis võiksid eri poolte väiteid kontrollida, siis pole täie kindlusega võimalik öelda, kes konflikti ülespuhumise sedapuhku algatas.

Armeenia kaitseministeeriumi väitel hävitasid selle väed kolm Aserbaidžaani tanki ning tulistasid alla kaks Aserbaidžaani kopterit ja kolm mehitamata õhusõidukit vastusena tsiviilobjektide, sealhulgas Stepanakerti piirkondliku pealinna pommitamisele.

Armeenia valitsusjuht Pašinjan hoiatas juba täna hommikul aserite sissetungi eest ning kutsus rahvast seisma kindlalt oma armee seljataga.

Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi vanemnõunik Hikmet Hajijev süüdistas seevastu Armeenia vägesid "tahtlike ja sihipäraste" rünnakute korraldamises. Tema sõnul langes Armeenia rünnaku alla ka tsiviilpopulatsioon. Armeenia-poolse "intensiivse pommitamise tagajärjel" hukkus mitu tsiviilisikut, teatas Bakuu.

Aserbaidžaani kaitseministeeriumi avalduses märgiti, et riik on võtnud tarvitusele vastumeetmed, käivitades kogu rindejoonel vastupealetungi, et summutada Armeenia relvajõudude lahingutegevus ja tagada tsiviilelanike turvalisus.

Aserbaidžaani toetav Türgi nõudis pühapäeval Armeenialt, et see lõpetaks viivitamatult vaenulikkuse Aserbaidžaani suhtes, süüdistades Jerevani piirkonna rahu ohustamises.