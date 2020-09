Armeenia kuulutas värskete kokkupõrgete tõttu Aserbaidžaaniga välja sõjaseisukorra ja täieliku mobilisatsiooni

Aserbaidžaani toetav Türgi nõudis pühapäeval Armeenialt, et see lõpetaks viivitamatult vaenulikkuse Aserbaidžaani suhtes, süüdistades Jerevani piirkonna rahu ohustamises.

"Armeenia vaenulik hoiak on Kaukaasia rahu ja stabiilsuse suurim takistus. Viimane peab viivitamatult loobuma vaenutegevusest, mis piirkonnas probleeme külvab," ütles Türgi kaitseminister Hulusi Akar pühapäeval, lubades, et Ankara toetab Bakuud kõigi oma ressurssidega.

Prantsusmaa ja Armeeniat toetav Venemaa kutsusid vaenupooli üles dialoogile.

Reinsalu: Mägi-Karabahhi konflikt peab leidma rahumeelse lahenduse

Välisminister Urmas Reinsalu tunnistas täna pärastlõunal, et olukord Mägi-Karabahhi regioonis on ülimalt murettekitav, ning teatas, et suhtleb Armeenia ja Aserbaidžaani välisministritega, rõhutamaks konflikti rahumeelse lahendamise olulisust.

„Kutsun osapooli üles sõjategevus viivitamatult peatama ja võtma kasutusele kõik meetmed, et vältida olukorra edasist eskaleerumist. Vägivalla kasutamine erimeelsuste lahendamiseks on taunitav,“ ütles välisminister Reinsalu. „Tähtis on, et pooled lõpetaksid viivitamatult vaenutegevuse ja asuksid erimeelsusi rahumeelselt lahendama. ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena algatab Eesti konsultatsioonid Mägi-Karabahhi sündmuste tõstatamiseks ÜRO Julgeolekunõukogus.“

„Eesti jaoks on oluline, et riikidevahelised erimeelsused lahendatakse ilma sõjalise sekkumiseta. Seisame selle eest, et julgeolekuküsimustes järgitaks reeglitel põhinevat maailmakorda. Rahvusvahelisest õigusest lähtudes saavad riigid eksisteerida koos rahumeelselt,“ sõnas välisminister Reinsalu. „Tegemist on äärmiselt tõsise olukorraga, millel on suur mõju rahule ja julgeolekule kogu regioonis.“