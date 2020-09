Armeenia ja Aserbaidžaani vahel lahvatas sõjategevus: alla on tulistatud mitu helikopterit ja drooni, teatatakse tsiviilohvritest

Ohvrite arv on endiselt ebaselge, ent Armeenia kaitseministeerium teatas täna hommikul, et Aserbaidžaani rünnakutes sai surma määratlemata arv tsiviilelanikke, vahendab Reuters.

Kuna kohapeal sisuliselt puuduvad sõltumatud vaatlejad või organisatsioonid, mis võiksid eri poolte väiteid kontrollida, siis pole täie kindlusega võimalik öelda, kes konflikti ülespuhumise sedapuhku algatas.

Armeenia kaitseministeeriumi teatel hävitasid selle väed kolm tanki ning tulistasid alla kaks kopterit ja kolm mehitamata õhusõidukit vastusena tsiviilobjektide, sealhulgas Stepanakerti piirkondliku pealinna pommitamisele.

"Meie reaktsioon on proportsionaalne ´ ja Aserbaidžaani sõjalis-poliitiline juhtkond kannab olukorra eest täielikku vastutust," teatas ministeerium.

Armeenia välisministeerium lisas, et aseritele antakse “asjakohane sõjaline ja poliitiline vastus”.

"Seisame kindlalt oma armee seljataga, et kaitsta oma kodumaad aserite sissetungi eest," kirjutas Armeenia peaminister Nikol Pašinjan täna hommikul oma Twitteri kontol.

Aserbaidžaan lükkas Armeenia kaitseministeeriumi avalduse tagasi, väites, et hoopis neil oli "täielik eelis rindel oleva vaenlase ees".

Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi vanemnõunik Hikmet Hajijev süüdistas Armeenia vägesid "tahtlike ja sihipäraste" rünnakute korraldamises.

Aserbaidžaani kaitseministeeriumi teatel ründas Armeenia tsiviilelanikke ja sõjaväepositsioone piki kontaktliini - eikellegimaad, mis eraldab piirkonnas viibivaid armeenlaste ja aserite vägesid.

Avalduses märgiti, et mõned tsiviilisikud hukkusid Armeenia-poolse "intensiivse pommitamise tagajärjel" ja et Aserbaidžaan on võtnud seetõttu tarvitusele vastumeetmed.

Aserbaidžaani armee käivitas kogu rindejoonel vastupealetungi, et summutada Armeenia relvajõudude lahingutegevus ja tagada tsiviilelanike turvalisus, lisas ministeerium.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees, Reformierakonna fraktsiooni liige Marko Mihkelson kommenteeris sündmusi täna hommikul oma Facebooki kontol, kirjutades, et Aserbaidžaani ja Armeenia vahel on puhkenud massiivne sõjategevus. "Kardetavasti võib sellel olla tõsisem taustapõhjus," märkis Mihkelson, viidates Türgi-Vene pingetele Süürias. "Igatahes tuleb Eestil kui ÜRO julgeolekunõukogu liikmel siin diplomaatiliselt aktiivne olla."