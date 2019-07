Arktika maadleb suurpõlengutega: tuli laastab Põhja-Siberit, Skandinaaviat, Alaskat ja Gröönimaa saart, hävitades mitu miljonit hektarit metsa

Juba raskesti ligipääsetavatel Põhja-Siberi aladel põleb umbes kaks miljonit hektarit metsa. Hiigeltulekahju suits levib kõrge õhuniiskuse ja tuule tõttu kiiresti edasi lähedal asuvatesse linnadesse ja küladesse, mille elanikele põhjustab see terviseraskusi, vahendab uudistekanal BBC.

Alaskal on tuli sel aastal hävitanud umbes kahe miljoni aakri suuruse maalapi.

Tulekahjude ulatus tekitab aga probleeme üleilmselt: leegid paiskavad õhku tohututes kogustes saastet ning tugevad tuuled kannavad seda kõike märkimisväärsetesse kaugustesse, mõjutades õhukvaliteeti globaalses mastaabis.

Juuni oli arktilistel aladel mõõtmisajaloo kuumim.

Atmosfääri seirega tegeleva CAMSi vanemteadlane Mark Parrington tõdes, et on väga ebatavaline näha sellise ulatuse ja kestvusega tulekahjusid nii kõrgetel laiuskraadidel.

"Temperatuurid Arktikas on kasvanud globaalsest keskmisest kiiremas tempos ning soojemad tingimused aitavad kaasa tulekahju ulatuse kasvamisele ja põlengu kestmisele, kui tuli kord juba süttinud on," ütles ta.

Teadlased on juba kaua aega hoiatanud, et inimkond on lähenemas murdepunktile, millest edasi ei ole kliimamuutuse tagasipööramine enam võimalik.