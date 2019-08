Arhangelskis süttis järjekordne Vene sõjaline objekt, on teateid hukkunutest

Interfaxi teatel on viga saanud kuni 15 inimest. Kaitseministeerium teatas täna kahe inimese hukkumisest ja neljast vigastatust. Ministeeriumi sõnul puhkes tulekahju vedela raketikütuse testimisel. Radiatsioonitase Arhangelski piirkonnas ametlikel andmetel tõusnud ei ole.

Õnnetus toimus Dvina lahe rannikul Njonoksa asula lähedal, Severodvinskist loodes. Samas piirkonnas asub Vene tuumaallveelaevade raketipolügoon. 2015. aastal puhkes Njonoksas tulekahju, kui üks rakett langes elamupiirkonda.

Päästeteenistuse allikas ütles TASS-ile, et tulekahju puhkes baasis olnud laeval. Interfaxi teatel toimuvad õnnetuskohas seniajani plahvatused. Arhangelski kuberner Igor Orlov kinnitas õnnetuse toimumist ja ütles, et vigastatutele on appi saadetud sanitaarlennuk.

Esmaspäeval süttis põlema Krasnojarskis Atšinski linna lähedal asunud laskemoonaladu, hukkus vähemalt üks inimene.