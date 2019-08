Arhangelski arste ei hoiatanud pärast tuumamootori plahvatust keegi ohvrite suure kiirgusdoosi eest

Kaks anonüümseks jäänud arsti rääkisid ohvrite evakueerimisest BBC venekeelsele teenistusele.

8. augustil suri viis tuumainseneri, kui Njonoksa polügoonil plahvatas „isotoopkütusega” mootor, teatasid võimud. Veel kuus inimest sai vigastada.

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et katsetati uut relvasüsteemi.

14. augustil teatas Venemaa ilmateenistus Rosgidromet, et kiirgustase tõusis Njonoksast 47 kilomeetri kaugusel Severodvinskis 16 korda normaalsest kõrgemale.

Ametlikel andmetel ei olnud aga kiirgustase Severodvinskis nii kõrge, et oleks tekitanud kiiritustõbe.

Eksperdid Venemaal ja läänes on väitnud, et katsetus oli kõige tõenäolisemalt seotud uue tuumajõul liikuva tiibraketiga 9M730 Burevestnik, mida NATO nimetab Skyfalliks. Putin väitis eelmisel aastal, et uus tehnoloogia annab raketile „piiramatu” tegevusulatuse.

BBC-ga rääkinud Arhangelski meedikud ütlesid, et ohvritega puutus kokku vähemalt 90 inimest, aga sõjavägi ei hoiatanud neid kiirgusohust.

Arstid olid Arhangelski regionaalses tsiviilhaiglas, kus anti abi kolmele vigastatule, ja kolm kannatada saanut viidi Arhangelski Semaško haiglasse, mis on varustatud kiirgusega seotud hädaolukordade puhuks.

Meedikute sõnul räägivad nad juhtunust seetõttu, et kardavad oma tervise pärast ega taha, et samasugused „rikkumised” uuesti aset leiaksid.