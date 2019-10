Argentina presidendiks valiti vasaktsentrist Alberto Fernández

Majanduskriis on tõuganud kolmandiku Argentina elanikest vaesusse, vahendab BBC News.

Macri tunnistas kohaliku aja järgi eile õhtul oma kaotust. Oma rivaali õnnitledes ütles ta, et kutsus Fernándezi tänaseks presidendipaleesse, et arutada võimu korrapärast üleandmist.

Fernández ütles hiljem oma toetajatele, et kavatseb senise presidendiga igati koostööd teha.

Kui loetud oli üle 90% häältest oli Fernándezit toetanud 47,79% valijatest ja Macrit 40,71%. Argentinas peab kandidaat koguma vähemalt 45% häältest või 40% ja kümneprotsendise edumaa järgmise kandidaadi ees, et võita valimised esimeses voorus.

Valimiste põhiteema oli majandus. Valijad toetasid kandidaati, kes nende arvates suudab riigi kõige paremini kriisist välja tuua.

Macri lubas enne eelmisi valimisi „nullvaesust”, aga asjad on tema valitsemise ajal tegelikult halvemaks läinud. Toetajate sõnul sai Macri katkise majanduse pärandiks eelkäijalt ja ta oleks vajanud rohkem aega olukorra parandamiseks.

Fernández ütles, et mängib rahanduslikult kindla peale. Oponendid on aga väljendanud muret Fernándezi asepresidendikandidaadi, endise presidendi Cristina Fernández de Kirchneri üle. Toetajad peavad viimast tänapäeva Eva Peróniks, kes seisab vaeste ja heaoluprogrammide eest. Vastaste sõnul on ta aga korruptiivne ja majanduslikult vastutustundetu.