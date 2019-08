Apple peatab loa oma telefone pealt kuulata. Ajutiselt

Ajalehe The Guardian paljastus, et Applei heaks töötvatel inimestel õnnestub taolisi salvestisi kuulda, tekitas küsimusi ettevõtte tõotuse kohta austada oma kasutajate eraelu puutumatust ja vastava põhimõtte rakendamise kohta telefonide privaatsussätete kujundamisel, vahendab uudistekanal Sky.

Apple rakendustarkvara Siri, mille abil saab inimene oma häält kasutades suhelda vastava seadmega, salvestab osa sõnumistest, et võimaldada ettevõtte töötajatel rakenduse võimekust diktsiooni mõistmisel parandada.

The Guardian aga teatas eelmisel nädalal, et töötajad kuulasid regulaarselt privaatsete kohtumiste salvestusi, pea kindlasti ilma iPhone'i kasutajate teadliku nõusolekuta. Täna teatas Apple, et otsustas „kvaliteedikontrolli programmi“ ülemaailmselt peatada.

Tehnoloogiaettevõtte teatel ei olnud töötajatel siiski kunagi võimalik sidudada helilindistust ühegi kasutaja isikuga.

„Me oleme pühendunud pakkuma suurepärast Siri-kogemust, kaitstes samal ajal kasutajate privaatsust,“ seisis ettevõtte avalduses. „Ulatusliku ülevaatuse ajaks peatame Siri vestluste hindamise ülemaailmselt.“ „Uue tarkvarauuenduse järel on kasutajatel võimalik ka üleüldse loobuda klassifitseerimisel osalemisest.“