Apple lubas pärast Krimmi-juhtumit hakata vaidlualaste piiride küsimust tõsisemalt vaagima

Ukraina kritiseeris kõrgemal tasemel tehnikahiiglast selle eest, et see näitas Krimmi Venemaa territooriumi osana oma kaardi- ja ilmarakendustes (Maps ja Weather), vahendab uudistekanal BBC.

Apple'i pressiesindaja sõnul järgib ettevõte rahvusvahelisi ja siseriiklikke seadusi ning muudatus, mis on mõeldud ainult Venemaal asuvatele kasutajatele, tehti sealsete uute õigusaktide tõttu.

Valdav osa rahvusvahelisest kogukonnast mõistis Krimmi annekteerimise Venemaa poolt 2014. aastal hukka.

Apple rõhutas avalduses, et "ei ole teinud Apple Mapsis muudatusi seoses Krimmi kuuluvusega mujal kui Venemaal".

Venemaal asuvate Apple'i kasutajate jaoks toimunud Krimmi kaardi muudatustest teatas varem nädala jooksul sealne riigiduuma, kirjeldades endisi piire kui "ebatäpsust".

"Krimm ja Sevastopol ilmuvad nüüd Apple'i seadmetes Venemaa territooriumina," teatati avalduses.

Venemaa käsitleb merevälist sadamalinna Sevastopolit eraldi piirkonnana.

Apple on mitu kuud pidanud Venemaaga kõnelusi ja lootis hoida Krimmi määratlemata territooriumina, mis pole osa Venemaast ega Ukrainast.

Google, mis toodab oma populaarset kaardirakendust, näitab samuti Krimmi kuulumist Venemaale. Muudatus viidi sisse märtsis.

Apple'i käik tõi Ukrainast terava hukkamõistu.

Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko säutsus: "Apple, palun pidage kinni kõrgtehnoloogiast ja meelelahutusest. Globaalne poliitika pole teie tugev külg."

Sama kriitiline oli Twitteris ka kohalik USA saatkond.

"Arvame, et ukrainlased ei täna @Apple'it neil tänupühadel millegi eest. Tuletagem siis kõik Apple'i le meelde, et Krimm on Ukraina oma ja see on Venemaa okupatsiooni all - mitte viimase suveräänne territoorium," säutsus USA esindus Ukrainas.