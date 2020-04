Apple ja Google ühendavad jõud, pannes telefonid viirust jälitama

Silicon Valley suurimate ettevõtete poolt reedel välja kuulutatud ühisprojekt loob väidetavalt vabatahtliku kontaktide jälgimise võrgu, kasutades Bluetoothi ​​ edastusi, vahendab uudisteportaal The Hill.

Ettevõtete sõnul säilitatakse andmeid üksikisikute kohta, kellega kasutaja on suhelnud, selle inimese telefonis ja neid saaks kontaktide jälgimiseks kasutada ainult tervishoiuametnikud.

Süsteem annab üksikisikutele teada, kui nad on kokku puutunud kellegagi, kes on andnud positiivse proovi uudse koroonaviiruse põhjustatud hingamisteede haiguse Covid-19 suhtes.

Apple ja Google plaanivad mai keskel välja töötada rakenduste programmeerimisliidese (API), et tervishoiuametnikud saaksid nende jälgimissüsteemi kasutada.

API-de väljaandmise järel töötavad ettevõtted Bluetoothi-põhise kontaktide jälgimise võimaldamiseks alusplatvormidel ja lasevad inimestel seejärel süsteemi kasutada laiema rakendustevalikuga.

Tervishoiuekspertide sõnul on kontaktide jälgimine kujunenud üheks lootustandvamaks meetodiks Covid-19 leviku ohjeldamisel. Vastaste seas on see tõstatanud aga mure privaatsusprobleemide üle, sest viimaste sõnul võimaldaksid sellised süsteemid läbi viia eraellu tungivat digitaalset järelevalvet.

Apple'i ja Google'i reedel välja kuulutatud süsteem püüab mõnda neist muredest leevendada.

Et jälitamiseks kasutatakse Bluetoothi, ei koguta andmeid inimeste füüsilise asukoha kohta, vaid ainult nende inimeste identiteete, kellega nad on kokku puutunud.

Teave muudetakse anonüümseks, kasutades teabe edastamiseks anonüümset võtit, mis muutub iga 15 minuti järel.

Ameerika kodanikuvabaduste liidu seire- ja küberturvalisuse nõunik Jennifer Granick ütles oma avalduses, et need privaatsuse tagamise sammud näivad olevat „kõige väiksemate privaatsus- ja tsentraliseerimisriskide leevendamiseks” ning hoiatas, et „arenguruumi veel on”.

"Jätkame valvsalt edasiliikumist, tagamaks, et jälgimisrakendusega liitumine oleks vabatahtlik ja detsentraliseeritud ning seda kasutatakse ainult rahvatervise huvides ja ainult selle pandeemia vältel," sõnas ta.