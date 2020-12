AP: Joe Bideni poeg Hunter on maksujuurdluse all seoses äriasjadega Hiinas

See toob uuesti rambivalgusse küsimused Hunter Bideni finantsajaloo kohta, mis häirisid tema isa valimiskampaaniat ning mida president Donald Trump ja tema liitlased püüdsid ära kasutada. Kõik see tuleb ka delikaatsel ajal, kui Joe Biden valib parajasti tema poja asju potentsiaaliselt uurima hakkava ametkonna juhti.

Maksujuurdlust alustati 2018. aastal, aasta enne seda, kui Joe Biden teatas presidendiks kandideerimisest. Hunter Biden kinnitas eile juurdluse olemasolu ja ütles, et sai sellest esimest korda teada päev varem.

„Ma võtan seda asja väga tõsiselt, aga ma olen kindel, et nende asjade professionaalne ja objektiivne ülevaatamine näitab, et ma olen käsitlenud oma asju seaduslikult ja asjakohaselt, muu hulgas professionaalseid maksunõustajaid kasutades,” ütles Hunter Biden oma avalduses.

Pole teada, milliseid ettevõtteid või tehinguid uuritakse, aga asjaga kursis olev isik ütles, et vähemalt osa fookusest on Hunter Bideni varasemal tegutsemisel Hiinas.

Hunter Biden on äriasjus tegutsenud mitmetes riikides. Trump ja tema liitlased on süüdistanud Hunter Bidenit poliitilistest sidemetest kasu lõikamises ja esitanud ka tõestamata süüdistusi korruptsioonis seoses tema tööga Ukrainas ajal, kui tema isa oli USA asepresident ja juhtis president Barack Obama administratsiooni Ukraina-poliitikat.

Biden paneb praegu oma valitsust kokku, aga ei ole veel nimetanud justiitsministri nime. See isik hakkaks lõpuks kontrollima juurdlust uue presidendi poja üle, kui see peaks ka pärast 20. jaanuaril toimuvat inauguratsiooni jätkuma.

„Valitud president Biden on sügavalt uhke oma poja üle, kes on võidelnud end läbi keerulistest väljakutsetest, sealhulgas viimaste kuude õelatest isiklikest rünnakutest, et tulla välja tugevamana,” teatas oma avalduses Joe Bideni üleminekumeeskond.

See paljastus võib lisada kaalu ka Trumpi süüdistusele, et Joe Biden on Hiina vastu pehme. Biden on selle väite tagasi lükanud ja öelnud, et erinevalt Trumpist taastaks ta Hiina ohjeldamiseks ülemaailmsed koalitsioonid.