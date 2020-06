Antifana esinenud valged rassistid kutsusid Twitteris vägivallale

„See konto rikkus meie platvormi manipuleerimis- ja rämpspostipoliitikat, täpsemalt loodi võltskonto,” teatas Twitteri esindaja, vahendab CNN. „Me asusime tegevusse pärast seda, kui see konto saatis säutsu, mis õhutas vägivallale ja rikkus Twitteri reegleid.”

Kuigi kontol oli vaid mõnisada jälgijat, on see näide selle kohta, kuidas valgete ülemvõimu pooldajad püüavad tekitada USA-s pingeid, esinedes internetis vasakpoolsete aktivistidena.

USA president Donald Trump süüdistab samal ajal kogu riigis levinud vägivallas üha rohkem vasakpoolseid.

Pühapäeval kirjutas Trump Twitteris, et kuulutab antifa terroriorganisatsiooniks, kuigi USA valitsusel ei ole tegelikult õiguslikke volitusi seda teha. Antifa kujutab endast laialdast lõdvalt organiseeritud inimeste gruppi, kelle poliitilised vaated kalduvad vasakule ja tihti vasakäärmuslusse. Toetatakse allasurutud inimgruppe ning ollakse vastu rikkuse kogunemisele korporatsioonide ja eliidi kätte. Mõned pooldavad radikaalset ja jõu kasutamist hõlmavat taktikat oma sõnumi edastamiseks.

Võltskonto @ANTIFA_US säutsus pühapäeval järgmist: „VALVEL Täna on see öö, Seltsimehed Täna me ütleme „F**k Linn” ja me läheme elamupiirkondadesse... valgetesse piirkondadesse.... ja me võtame, mis on meie oma #MustadEludLoevad #F**kAmeerika.”

Twitter teatas, et konto oli tegelikult seotud valgete rassistide vennaskonnaga Identity Evropa.

Kuigi Twitter nimetas rühmitust Identity Evropaks, teatas Anti Defamation League, et rühmitus läks laiali ja moodustati uuesti nime all American Identitarian Movement, mis on samuti valgete ülemvõimu pooldav.

Nähtus, kus paremäärmuslased loovad võltsitud antifa kontosid, oli tuttav juba enne praegust protestilainet.