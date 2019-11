Anonüümne paljastusraamat: Trump on nagu 12-aastane lennujuhtimistornis

„Argpüks, kes kirjutas selle raamatu, ei pannud sellele oma nime, sest see pole midagi muud kui valed,” ütles Grisham, kelle sõnul peaksid ajakirjanikud raamatut kajastama kui väljamõeldist.

Washington Post kirjutas, et autor otsustas avaldada raamatu anonüümselt, et mitte juhtida presidendi tähelepanu kõrvale tähtsamatest küsimustest.

„Ma olen otsustanud avaldada selle anonüümselt, sest see debatt ei käi minu üle,” kirjutas autor. „See käib meie üle. See on sellest, kuidas me tahame, et presidentuur meie maad peegeldaks, ja sellele peaks arutelu keskenduma. Mõned hakkavad nimetama seda „argpüksluseks”. Minu tundeid see süüdistus ei haava. Samuti olen ma valmis panema oma nime president Trumpi kritiseerimise juurde. Ma võin seda teha, õigel ajal,” teatas autor.

Raamatus on lõike, milles on juttu sellest, et Trump esineb väljaspool avalikkust väidetavalt misogüünsete ja rassistlike kommentaaridega, kommenteerib inimeste kehakaalu või väljanägemist, ning väidetakse ka, et Trump püüdis Ovaalkabineti nõupidamisel matkida hispaania aktsenti, et kurta USA-Mehhiko piiri ületavate sisserändajate üle.

„Me saame need naised, kes tulevad sisse umbes seitsme lapsega. Nad ütlevad: „Oh palun aidake! Minu mees jättis mu maha!” Nad on kasutud. Nad ei tee meie maa heaks midagi. Vähemalt kui nad tulevad koos mehega, võime me panna ta põldudele maisi korjama või midagi,” olevat Trump öelnud.

Sama anonüümne autor kirjutas New York Timesi artiklis „Ma olen osa vastupanust Trumpi administratsiooni sees”, et mõned kõrgetasemelised Valge Maja ametnikud on teinud koostööd riigi ja avalikkuse kaitsmiseks Trumpi kõige ohtlikumate ja vastutustundetumate mõttevälgatuste eest.