Anne Applebaum: eurooplased jäid pärast 1989. aasta triumfi liiga kauaks loorberitele puhkama

„Tegu on ajaloo ühe edukaima demokratiseerimise näitega, tegelikult kõige edukamaga üldse,” märkis Applebaum. „Minu arust ei tunnusta eurooplased end selle eest piisavalt.”

Applebaum lisas, et Ida-Euroopa revolutsioonile järgnenud aastatel jäid Euroopa liidrid liiga kauaks loorberitele puhkama. „Euroopa juhid taipasid liiga hilja, millises maailmas nad tegelikult elavad,” ütles Applebaum. „Minu meelest ei tunne Euroopa juhid eriti hästi geopoliitikat.” Seetõttu on Euroopa tema sõnul kulutanud liiga palju aega siseküsimustele ja majanduslikule lõimumisele, selle asemel, et ühtset välis- ja kaitsepoliitikat välja töötada.

Oma teostes peamiselt Venemaa ja Nõukogude ajaloole keskendunud Applebaum märkis, et Vladimir Putin pole enam sama president, kes valitses Venemaad 20. sajandi lõpus. Kuna venelaste elujärje paranemine on peatunud, toetub Putin tema sõnul üha enam marurahvuslikule kaardile. „Teeme Venemaa taas suureks, aga see on palju riskantsem tee,” märkis Applebaum. „See nõudis Putini dramaatilist sekkumist Ukrainas ja Süürias. Võib-olla nõuab ka järgmist sekkumist.”