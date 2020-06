Animasaade "Simpsonid" lõpetab valgete kasutamise teistest rassidest tegelastele hääle andmiseks

Telekanali Fox eetris olev komöödiasaade on juba aastaid olnud kriitika all, ennekõike seoses India-Ameerika tegelaskuju Apuga, kellele andis hääle valgenahaline näitleja Hank Azaria, vahendab uudistekanal BBC.

Azaria ütles selle aasta alguses, et loobub rolli täitmisest.

Animasarja otsus tuli ajal, mil USA meelelahutustööstus on sattunud kasvava surve alla pakkuda mittevalgenahalistele esinejatele rohkem võimalusi.

"Edaspidi pole „Simpsonitel“ enam valgeid näitlejaid, kes annaks hääle mittevalgete tegelastega," ütlesid animasarja produtsendid napisõnalises avalduses.

Telekanal ei täpsustanud reedel, kas mittevalgenahalised tegelaskujud jäävad endiselt saatesse alles. Varasemalt on „Simpsonite“ looja Matt Groening lubanud, et Apud sarjast välja ei kirjutata.

Foto: AP

Tänavu jaanuaris teatas Azaria, et ei anna pärast 30 aastat enam häält India päritolu tegelaskujule Apule, kes ilmus esmakordselt Simpsonite perekonna kodulinna Springfieldi 1990. aastal.

Viimastel aastatel hakati animasarja nimelt süüdistama, et Apu tegelaskuju on loodud rassistlikele stereotüüpidele tuginedes, arvestades viimase tugevat indiapärast aktsenti.

„Me leppisime kokku, et ma ei loe enam Apule häält. Me kõik tunneme, et see on õige samm,“ ütles Azaria toona. „Minu arust on kõige olulisem, et me peame Lõuna-Aasia inimesi kuulama, USA-s elavaid indialasi, kui nad räägivad oma tunnetest ja sellest, mida nad arvavad Apu tegelaskujust.“

Foto: AP

Ühtlasi sai selgeks, et muudatus viiakse sisse ka animasarjas „Family Guy“ („Perepea“), kus mustanahalisele tegelaskujule Cleveland Brownile viimased 20 aastat hääle andnud valgenahaline näitleja Mike Henry paneb ameti maha.

"Ma armastan seda tegelast, kuid teisest nahavärvist inimesed peaksid andma hääle teisest nahavärvist tegelastele," säutsus Henry reedel.