Analüütikud ei taha uskuda Venemaa koroonaviiruse ohvrite arvu, Rootsis vajab üha vähem koroonahaigeid intensiivravi

Viimase ööpäeva jooksul haigestus Eestis koroonaviirusesse üks inimene, lisaks üks suri viiruse tagajärjel. Lätis ega Leedus eile keegi viiruse tõttu ei surnud, küll kinnitati Lätis 2 uut juhtu, Lätis 12. Soomes kinnitati 20 uut koroonaviiruse juhtu ning üks surm.

Eesti lähematest naabritest on haiguse leviku tõkestamisega raskemad lood Rootsis ning Venemaal. Kuigi Venemaal on 353 427 kinnitatud koroonajuhtu, on viiruse tõttu surnud vaid 3633 inimest, mida ei pea paljud analüüsid tõeseks. Võrdluseks on näiteks Brasiilias Venemaaga sarnane arv nakatunuid, kokku 365 213 inimest. Seal on surnud viiruse tagajärjel aga 22 746 inimest. Hispaanias, kus on kinnitatud haigusjuhte 282 852 tükki, on seni surnud 28 752 inimest.

Business Insider väitis mai keskel, et Venemaa on märkinud 60 protsenti koroonaviiruse ohvrite surmadest teiste põhjuste alla. Seda väidet kinnitab Moskva linna avaldatud statistika, millest selgus, et Moskva elanike suremus on 1700 surma võrra suurem viimase viie aasta keskmisest. Moskvas oli mai keskpaigaks surnud koroonaviiruse tagajärjel aga vaid väidetavalt 642 inimest.

Venemaa ametivõimud eitavad statistika manipuleerimist. Financial Times hindas, et surmade arvust on umbes 70 protsenti jäetud kajastamata. Moskva demograaf hindas samuti, et võimud jätavad 70-80 protsenti koroonaviiruse surmadest ametlikus statistikas kajastamata.

Lisaks Venemaale haigestub võrreldes Balti riikidega oluliselt rohkem inimesi Rootsis. Viimase ööpäeva jooksul kinnitati seal 384 uut haigusjuhtu, lisaks suri 31 inimest. Kõige enam on viirus võtnud Rootsis eakate elusid. Lausa 66 protsenti koroonaviiruse ohvritest olid 22. mai seisuga 80-aastased ja eakamad rootslased.

Kuna Rootsi on kehtestanud võimalikult vähe piiranguid, on nakatunute arv sel põhjusel oluliselt suurem. Näiteks kui Eesti keelas eriolukorra ajal sünnitajatel lähedase kaasavõtmise haiglasse, siis Rootsis on see keelatud juhul, kui lähedasel on köha, palavik või mõni muu koroonaviiruse sümptom.

Kui võrrelda aga koroonaviiruse surmasid miljoni elaniku kohta, siis pole Rootsi esirinnas. Rootsis on viiruse tõttu kokku surnud 4029 inimest, mis teeb 399 surma miljoni rootslase kohta. Eestis surmasid miljoni elaniku kohta 49, USA-s aga näiteks 301, Suurbritannias 542, Itaalias 544 ja Hispaanias 615.

Rootsi epidemioloog Anders Tegnell märkis, et kuigi intensiivravis koroonahaigete osakaal on Rootsis stabiilselt langenud, on meditsiinisüsteemil siiski tugev surve. "Peame elama viirusega veel kaua aega," sõnas Tegnell.