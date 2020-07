ANALÜÜS | Valgevene “putšikatse” süüdlaseks tehakse Lukašenka-vastane opositsioon

indel on see, et juhtumisse segatud Vene kodanikud viibisid tõesti Valgevenes ja peeti seal kinni. Võimude teatel arreteeriti 32 meest Minski-lähedases sanatooriumis ja veel üks riigi lõunaosas. Riigimeedia kajastuse järgi oli tegu osaga Vene palgasõdurifirma Wagner 200-liikmelisest grupist, kes plaanisid kohapeal rahutusi korraldada. Humoorika kõrvalepõikena märgitakse, et sanatooriumis tekitasid Vene turistid kahtlust, kuna püsisid kained ja hoidsid omaette. Uudisteagentuur Belta avaldas kinnipeetute nimekirja. Kõik kahtlusalused on mehed, vanim neist sündinud 1971. aastal ja noorim 1996. aastal.

Kaaskodanike arreteerimise fakti on kinnitanud ka Vene saatkond. Süüdistused illegaalses tegevuses jätab riik tavapäraselt kommenteerimata, Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul ootab Venemaa praegu alles Valgevene poole üksikasjalikku selgitust juhtunu kohta. Endine Donbassi komandör Zahhar Prilepin kinnitas oma Facebooki-küljel, et osad vahistatutest on temaga koos “rahvavabariikide” eest sõdinud.





Teooria 1: arusaamatus

Teatavasti on paljud endised Donbassi võitlejad läinud Wagneri ridades järgmistele välismissioonidele Süürias ja Aafrika riikides, sealhulgas Liibüas ja Sudaanis. Valgevene meedias ilmunud kaadrites on näha, et vahistatutelt konfiskeeriti muu hulgas Sudaani rahatähed ja lennupiletid Türki. See pani Vene ja Valgevene sotsiaalmeedias liikuma teooria: äkki peeti mehed kinni eksikombel?

“Ei ole tõendeid, et need lõbusad poisid oleks plaaninud siin mingeid jamasid algatada,” kirjutas Telegramis politoloog Aljaksandr Klaskovski. “Seega pole ka välistatud versioon, et nad läksid lihtsalt Aafrikasse tööle.” Vene riigiduuma SRÜ-asjade komisjoni asejuht Konstantin Zatulin märkis kolmapäeval ajalehele Moskovski Komsomolets, et wagnerlased võisid Valgevenes viibida mis tahes põhjustel, kasvõi näiteks puhkamas. “Sellised avaldused on muutunud Lukašenka puhul tavaliseks valimiseelseks taktikaks,” lisas Zatulin. Vene suursaadik Dmitri Mezentsev kinnitas täna õhtul ametlikult, et vahistatud tahtsid suunduda Valgevene kaudu edasi “kolmandasse riiki.”