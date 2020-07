ANALÜÜS | Vaenulike naabritega Iisrael on leidnud ootamatu sõbra

Iisraeli riigi püsimajäämine pole ühelgi hetkel selle loomisest saadik olnud kindel. Naabrid Liibanon ja Süüria ning mitte ükski Araabia poolsaare riikidest Iisraeli kui riiki ei tunnista.

Kus lõpeb loogika, algavad Lähis-Ida geopoliitilised keerdkäigud. Viimastel aastatel on hakanud soojenema Iisraeli ja laheriikide, eelkõige Saudi Araabia, vahelised suhted. Soojemate suhete aluseks on juba 4. sajandist eKr pärit sanskritikeelne põhimõte „minu vaenlase vaenlane on minu sõber".

Iraani tugevat regionaalset mõju soovitakse piirata

Mõttekoja Carnegie Endowment for International Peace analüütiku Aaron David Milleri sõnul on suhete normaliseerimise taga mitu faktorit, kuid ta rõhutab soovi luua Iraanivastane laiapõhjaline koalitsioon. Šiiitliku Iraani tugev regionaalne mõju hirmutab sunniitide kantse laheriikides, samas ähvardatakse ka juudiriigi hävitamisega. Kuigi Saudi Araabia on ajalooliselt tugevalt toetanud Palestiina omariiklust, on nüüdseks saanud riikliku julgeoleku aspektist soojad suhted Iisraeliga prioriteediks.

Riikliku julgeoleku tähtsust rõhutab ka asjaolu, et suhted on soojenenud Benjamin Netanyahu valitsusajal, mil Iisraeli suhtumine Palestiinale alade küsimuses on küllaltki agressiivne. Lähiajal plaanitakse annekteerida alates 1967. aastast okupeeritud piirkondi Jordani jõe läänekaldal.

Iisrael ja Saudi Araabia on olnud president Trumpi senise ametiaja kaks tähtsat välispoliitilist liitlast - kui varasemalt on Ühendriikide presidendid valinud oma esimeseks välisvisiidiks Kanada või Mehhiko, siis sel korral said esimese välisvisiidi au just Iisrael ja Saudi Araabia. Need kaks riiki on peamiselt Iraani vastu suunatud USA Lähis-Ida strateegia nurgakivid.

Soojade suhete arhitektiks on Trumpi väimees

Oma roll kahe pealtnäha vaenuliku riigi lepitamises on Trumpi väimehel Jared Kushneril, kes vaatamata varasemale taustale kinnisvara- ja meediaäris juhtis USA jõupingutust Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks. Just tema välja töötatud rahuplaani alusel soovib Iisrael annekteerida pea kolmandiku Läänekalda territooriumist.