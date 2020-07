ANALÜÜS | Erki Loigom: viirus ja majanduskriis paneb Kim Jong-uni enneolematu probleemi ette

Lõuna-Korea luureorganistatsiooni NIS uueks juhiks on saamas olulise Põhja-Korea kogemusega Joo Ho-yong. 2000. aastal oli ta president Kim Dae-jungi meeskonna personaliülem, kes korraldas hämaraid rahaülekandeid Pyongyangi ja Souli vahel, mis olid samal aastal Kim Jong-iliga peetud tippkohtumise eelduseks. Joo tunnistas 500 miljoni dollari ülekandmist ja on selle eest kandnud ka vanglakaristuse, kuid väidab tänaseni, et maksjaks polnud mitte Lõuna-Korea riik, vaid Hyundai konglomeraat. Kahtluste järgi võidi Kim Jong-ili režiimile üle kanda kuni 3 miljardit dollarit. Sisuliselt ostis president Kim Dae-jung endale Nobeli rahupreemia.

Milliseid meetmeid kasutab president Moon Jae-in oma poliitika rakendamiseks, näitab tulevik. Igal juhul on Lõuna-Koreas alanud läbiotsimiste ja kinnipidamiste virr-varr, mille sihtmärgiks on Põhja-Korea inimõiguste teemadega tegelevad organisatsioonid. Sellised meetodid on tuttavad Lõuna-Korea eelmise sajandi diktatuuridest ja leiavad 30 aastat demokraatiat harjutanud ühiskonnas õnneks arvestatavat tähelepanu, pälvides halvakspanu ka globaalselt. Paradoksaalne on, et praegustele aktivistidele süüks pandud Põhja-Korea vastaste lendlehtede lennutamist korraldati veel kümmekond aastat tagasi riigieelarvelistest vahenditest.