ANALÜÜS | Erki Loigom: Põhja-Koread võib Bideni ajal oodata uus “tule ja raevu” periood

Kindlasti on Moon Jae-in rahul USA kui eksistentsiaalse tähtsusega liitlase uue juhtkonna julgeolekupoliitikaga Korea poolsaarel. Praegused kõnelused kaitsekulutuste jagamise teemadel on kestnud ligi kaks aastat, kuid edasiliikumist sisuliselt pole. Esialgu nõudis Trump, et Lõuna-Korea suurendaks oma sõjalist panust viiele miljardile dollarile aastas, mis on praeguseks vähenenud kahe miljardi suuruseks nõudeks. Soul on aga nõus 900 miljoni dollariga, mis kasvaks 5%-7% aastas. Bideni administratsioon tõenäoliselt naaseb reaalsustaju juurde ning oskab hinnata Lõuna-Korea massiivseid ja miljarditesse ulatuvaid relvaoste õhuväe ja laevastiku uuendamisel.

Kindlasti naaseb USA retoorikasse Põhja-Korea inimõigustega seotud sõnavara, mis omakorda tekitab Pyongyangis allergilisi reaktsioone. Ametisse määratakse taas Põhja-Korea inimõigustega tegelev eriesindaja. See ametikoht oli täitmata kogu Donald Trumpi valitsusperioodi jooksul.



Kim ja Xi 2019. aastal Pyongyangis Foto: AFP/Scanpix



Hiina jõuline naasmine

Kõlab klišeena, kuid endiselt peitub Korea küsimuse võti Pekingis ning sinna see jääbki. Joe Biden proovib kindlasti uurida, milline on Pekingi valmisolek Põhja-Korea küsimust arutada. Erilist innukust Hiina ilmselt üles ei näita, pigem vastupidi. Hiina ja Põhja-Korea omavaheline suhe on kiiresti paranenud. Liidrid vahetavad südamlikke kirju ning Kim Jong Un kummardab Hiina osalusega seotud sõjamemoriaalide ees. Hiina roll Põhja-Koreas üksnes kasvab.

Hiina on asunud esmakordselt ajaloos kasutama propagandas Korea sõja argumenti. Sõda, milles enese osalustki aastakümneid eitati, on nüüd saamas malakaks USA-ga peetavas kaubandussõjas, geopoliitikas ning Lõuna-Koreaga ajaloo tõlgendamise üle käivas suhtluses. Hiina rolli imperialismivastases võitluses on viimastel kuudel rõhutanud Korea sõjale pühendatud muuseumite ja memoriaalide uuendamised.