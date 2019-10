Ametnik: Euroopa Liit ei otsusta Brexiti edasilükkamise üle enne teisipäeva

Euroopa Liidu juhtidel tuleb otsustada, kas valida pikem ajapikendus jaanuarini või lühem novembri lõpuni - viimast eelistavat ennekõike Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Arvati, et Euroopa Liit langetab sel teemal otsuse hiljemalt teisipäevaks - kaks päeva enne viimast ametlikku lahkumiskuupäeva -, kuid see ei tundu enam tõenäoline, mis tähendab, et Suurbritannia peaminister Boris Johnson ei suuda oma täita lubadust lahkuda 31. oktoobril.

Läti välisminister Edgars Rinkevics ütles laupäeval: "On olnud üksmeelne arvamus, et peame pikendama Brexiti-teemalist arutelu. Vaidlus selle üle, milline on parim ajapikendus, on suur, ent ma ei teeks sellest draamat."

27 juhi arutelusid sel nädalavahetusel mõjutab tõenäoliselt ajalehele The Financial Times lekitatud dokument, mis näitab, et saareriigi valitsus võib pärast Brexitit soovida kalduda kõrvale bloki reeglitest töötajate õigustele ja keskkonnakaitsele.