AMETLIK: Trump kiitis heaks pea 10 000 USA sõduri väljaviimise Saksamaalt

Trumpi sõnul jääb riiki teenima 25 000 ameeriklasest sõdurit varasema 34 000 asemel, vahendab uudistekanal BBC..

“Saksamaa eirab oma kohustusi juba aastaid,” ütles Trump eelmisel kuul otsust kommenteerides. “Nad võlgnevad NATO-le miljardeid dollareid ja peavad selle ära maksma.”

Vastavalt NATO-sisestele kokkulepetele on riigid lubanud tõsta oma kaitsekulutuste määra 2%-le SKT-st, ent enamik liikmeid, sealhulgas Saksamaa, pole seda seni teinud. Liikmesriikidele laenu andmisega NATO ei tegele.

Lisaks märkis Trump, et on rahulolematu Saksa-USA kaubandussuhetega. “Meile tehakse liiga kaubandusega ja meile tehakse liiga NATO-ga,” ütles ta.

Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer ütles aga, et USA vägede vähendamine kahjustab nii NATO-t kui USA-d.

USA kaitseministeerium ei öelnud täna, kas ja kui palju vägesid saadetakse mujale Euroopasse.

Trump aga on varem väitnud, et Poola on üks võimalus, kuhu väed jätta. „Me vähendame oma vägesid Saksamaal. Mõned tulevad koju ja mõned lähevad teistesse kohtadesse, aga Poola on üks neist teistest kohtadest,” ütles Trump eelmisel nädalal.

Poola on kinnitanud valmisolekut USA vägesid oma kodumaal võõrustada.