Ametlik: Jeffrey Epsteini surm oli enesetapp

Tihedate kontaktidega 66-aastane ärimees leiti surnuna eelmisel laupäeval, kui ta ootas kohut seoses süüdistustega alaealiste prostitutsioonile sundimises ja inimkaubitsemises, vahendab uudistekanal BBC.

USA vanglaamet nimetas Epsteini surma juba eelnevslt "ilmseks enesetapuks", ent see andis tõuke erinevate vandenõuteooriate levimisele.

Ka president Donald Trump spekuleeris, kas tegemist võis olla mõrvaga.

Justiitsministeerium on algatanud uurimise, kuidas Epsteinil oli võimalik surra New Yorgi üliturvalises kinnipidamiskeskuses.

Justiitaminister William Barr ütles, et ametnikud on avastanud "tõsiseid rikkumisi" vanglas, mis on majutanud teisigi kõrgetasemelisi kinnipeetavaid nagu Mehhiko narkoparunit El Chapot ja pettur Bernie Madoffit.

Ta lubas samuti, et Epsteini kuritegude uurimist jätkatakse, et anda kohtu alla kõik tema võimalikud kaasosalised.

Epstein leiti eelmisel laupäeval kohaliku aja järgi umbes kell 6.30 hommikul oma kambri põrandalt elutuna. Teda ei õnnestunud enam päästa.

Epstein viidi ajutiselt vangla spetsiaalsesse enesetapule kalduvate kinnipeetavate tiiba pärast 23. juulil toimunud eelnevat enesetapukatset.

Teisipäeval teatas ajaleht The New York Times, et vangivalvurid olid Epsteini surmaööl väidetavalt magama jäänud.

Teatati, et üks vangivalvur tegi viiendat järjestikust päeva ületunde, teine aga oli samal ajal sunnitud olema kohustuslikus öises lisavahetuses.