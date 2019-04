Ametist kästi lahkuda ka USA Salateenistuse juhil

Allesele öeldi juba kaks nädalat tagasi, et toimub juhivahetus, aga tal paluti jääda kuni asendaja leidmiseni, teatas üks allikas.

Salateenistuse ametnikele oli see uudis üllatus ja nad said sellest teada meedia kaudu, lisas allikas.

CNN on näinud e-kirja, milles Alles teatab oma ametkonna töötajatele, et teda ei vallandatud, vaid talle öeldi kaks nädalat tagasi, et administratsioon viib läbi „juhtkonnavahetuse” sisejulgeolekuministeeriumis.

„President on andnud korralduse korrapäraseks juhtkonnavahetuseks selles agentuuris ja ma kavatsen seda korraldust järgida,” kirjutas Alles.

Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders ütles eile, et Trump on valinud Allese asendajaks Salateenistuse karjääriametniku James M. Murray.

„Ühendriikide Salateenistuse direktor Randolph „Tex” Alles on teinud agentuuris viimased kaks aastat suurepärast tööd ja president on tänulik tema enam kui 40-aastase teenistuse eest riigi heaks. Hr Alles lahkub varsti ja president Trump on valinud direktori töö mai algusest üle võtma USA Salateenistuse karjääriliikme James M. Murray,” ütles Sanders.

Allesele lähedane allikas ütles, et direktorivahetus ei ole seotud Salateenistuse hiljuti saadud tähelepanuga pärast seda, kui Hiina naine sisenes ebaseaduslikult Trumpi Mar-a-Lago kuurorti, kaasas Hiina passid ja pahavara sisaldanud seade. Salateenistus tegeleb presidendi julgestamisega.