Ametis olev Iisraeli peaminister Netanyahu hakkas kohut käima

Valitsusjuhile on esitatud süüdistus altkäemaksu võtmises, kelmuses ja usalduse kuritarvitamises, vahendab uudistekanal BBC.

Vaid nädala eest oma järjekordset ametiaega alustanud Netanyahu eitab kõiki süüdistusi ning on tagasi lükanud oponentide korduvad üleskutsed ametist protsessi ajaks tagasi astuda.

Täna Jeruusalemma ringkonnakohtusse protsessi avaistungile ilmunud Netanyahu on parempoolse Likudi partei juht ja Iisraeli kõige kauem ametis olnud peaminister, püsides katkestusteta võimul alates 2009. aastast. Ühtlasi oli Netanyahu peaminister aastatel 1996-1999.

Teda süüdistatakse kingituste, peamiselt sigarite ja šampanjapudelite vastuvõtmises mõjuvõimsatelt ärimeestelt vastutasuks neile osutatud teenete eest ja ajakirjandusse salajases rahastamises vastutasuks positiivse kajastuse eest.

70-aastane Netanyahu on kaardinaalselt eitanud kõiki talle esitatud süüdistusi, nimetades neid poliitiliste konkurentide nõiajahiks ja lubades oma nime puhtaks pesta.

Varem ei ole ükski ametis olev Iisraeli peaminister kohtu all olnud. Küll aga astus Netanyahu eelkäija, samuti Likudi parteisse kuulnud peaministrer Ehud Olmert 2008. aastal ametist tagasi just seetõttu, et teda uuriti seoses korruptsioonikuritegudega.

Iisraeli seaduste kohaselt ei pea kuriteos süüdistatud peaminister ametist tagasi astuma.

Gantz (vasakul) ja Netanyahu Foto: Scanpix

Ametliku võimuleppe kohaselt jätkab Netanyahu valitsusjuhi ametis järgmised 18 kuud, misjärel võtab selle koha üle koalitsioonierakonna juht Benny Gantz ning Netanyahu asub uuele asepeaministri ametikohale, säilitades endiselt koha valitsuses.

Tekkinud on keeruline olukord, kus ametis olev peaminister, kes on riigi kõrgeimas ametis, üritab samal ajal oma nime puhtaks pesta ja vältida vanglakaristust.

Opositsiooniliider Yair Lapid nimetas seda "piinlikuks" ja "õudseks", ehkki eeldatavasti ei mõjuta see valitsuse poliitikat. Tõenäoliselt kavatseb Netanyahu lähikuudel edasi minna plaanidega juudiasunduste ja Jordaania oru annekteerimiseks, mis pälvib kahtlemata valulise reaktsiooni palestiinlaste poolt.