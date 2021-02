Amazoni asutaja Jeff Bezos astub ettevõtte tegevjuhi kohalt tagasi

Töötajaile saadetud e-kirjas teatas ta, et soovib "aega ja energiat" teistele ettevõtmistele keskendumiseks, eeskätt filantroopiatööle, kosmose- ja meediaprojektidele.

"Amazoni tegevjuhiks olemine on sügav vastutus ja see kulutab. Kui teil on selline vastutus, on raske millelegi muule tähelepanu pöörata," ütles Bezos eilses kirjas.

"Tegelen jätkuvalt oluliste Amazoni algatustega, kuid mul on ka aega ja energiat, mida vajan keskendumiseks fondile Day 1, Bezose Maa Fondile, Blue Originile, Washington Postile ja oma teistele kirgedele," lisas ta.

"Mul pole kunagi olnud rohkem energiat ja see pole seotud pensionile jäämisega," selgitas Bezos tagasiastumist oma töötajaile.

Bezose asemel saab Amazoni eesotsa Andy Jassy, ​​kes praegu juhib Amazoni pilvandmetöötluse äri. Muudatus toimub aasta teises pooles, teatas ettevõte.

57aastane Jeff Bezos on juhtinud Amazoni alates selle loomisest online-raamatupoena 1994. aastal. Ettevõttes töötab nüüd kogu maailmas 1,3 miljonit inimest, firma tegevusvaldkond ulatub veebiostude kohaletoimetamisest ja video voogesitusest kuni pilveteenuste ja reklaamideni.

Eelmisel aastal kerkis niigi plahvatuslikult kasvanud Amazon hüppeliselt, kuna pandeemia tõi kaasa veebiostude kasvu. Ettevõtte müügitulu oli mullu 386 miljardit dollarit, mis on 38% rohkem kui aasta varem. Kasum peaaegu kahekordistus, kasvades 21,3 miljardi dollarini.

Samas seisab Amazon silmitsi kasvava kontrolliga reguleerivate asutuste poolt, kes on kahtluse alla seadnud monopoolse jõu kasutamise. Teised tehnoloogiaettevõtted - näiteks Google ja Microsoft - vaidlustavad üha enam Amazoni domineerimist pilvandmetöötluse äris.

Ajakirja Forbes miljardäride nimekirja järgi on Jeff Bezose varanduse suurus 196 miljardit dollarit. Alates 2017. aastast on ta maailma rikkaim inimene.

Jeff Bezos sündis New Mexico osariigis Albuquerque's ning kasvas üles Houstonis ja hiljem Miamis. 1986. aastal lõpetas ta Princetoni ülikooli kraadiga elektrotehnikas ja arvutiteaduses. 1986. aastast 1994. aasta alguseni töötas ta Wall Streetil erinevatel ametikohtadel kuni asutas 1994. aasta lõpus Amazoni.