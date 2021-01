Amazon võttis Trumpi toetajate sotsiaalmeediaplatvormi Parler internetist maha

Amazon asus tegutsema pärast seda, kui leidis Parleris kümneid postitusi, mis väidetavalt õhutasid vägivallale, vahendab BBC News.

Google ja Apple olid Parleri juba eelmise nädala lõpus oma äpipoodidest eemaldanud, teatades, et see ei ole suutnud vastata nende sisu modereerimise nõuetele.

Parler oli siiski ligipääsetav interneti kaudu, kuigi külastajad kurtsid nädalavahetusel, et ei saa luua uusi kontosid ilma milleta oli sisu vaatamine võimatu.

Parler on internetis tegutsenud alates 2018. aastast ja võib naasta, kui leiab alternatiivse teenusepakkuja.

Parleri tegevjuht John Matze ütles aga eile Fox Newsile, et kõik teenuste müüjad alates SMS- ja e-postiteenuste pakkujatest kuni advokaatideni on nad maha jätnud.

„Me kavatseme anda oma parima, et saada nii kiiresti kui võimalik tagasi online’i, aga meil on palju probleeme, sest kõik teenuste müüjad, kellega me räägime, ütlevad, et ei tee meiega koostööd, sest kui Apple ei kiida heaks ja Google ei kiida heaks, ei tee seda ka nemad,” ütles Matze.

AWS-i samm oli viimane terves reas aktsioonides, mis puudutavad sotsiaalmeediat pärast eelmise nädala märulit Kapitooliumil.

Facebook ja Twitter on oma platvormidel kinni pannud president Trumpi kontod, viidates murele, et ta võib jätkata vägivalla õhutamist.

Amazon teatas Parlerile, et nägi „selle vägivaldse sisu pidevat kasvu teie veebilehel, mis kõik rikub meie tingimusi”, ning lisas, et ei usu, et Parleri administraatoritel on olemas efektiivne protsess selle probleemi lahendamiseks.

Näiteks tõi Amazon postitused, milles kutsuti tapma demokraate, moslemeid, liikumise Black Lives Matter liidreid ja peavoolumeedia ajakirjanikke.

Parleri krahh näib olevat nüüd kasuks tulnud veel ühele „vaba sõna” sotsiaalmeediaplatvormile Gabile, kuhu paremäärmuslikud kommentaatorid on üle kolinud.