Amasoonia põliselanike kaitsja suri uuritava hõimu lastud noole läbi

Franciscato oli piirkonnas hõimu jälgimas Brasiilia valitsuse põliselanike asjade ametkonna FUNAI (Fundação Nacional do Índio) heaks töötades, vahendab BBC News.

Pealtnägijate sõnul tabasid Franciscatot ja temaga koos olnuid põliselanikele lähenedes nooled. Franciscato, keda saatsid politseinikud, püüdis auto taha varjuda, aga sai noole rinda.

Ühe politseiniku sõnul õnnestus Franciscatol südamest kõrgemale tabanud nool välja tõmmata.

„Ta karjatas, tõmbas noole rinnast välja, jooksis 50 meetrit ja kukkus elutuna kokku,” rääkis politseinik sotsiaalmeediasse postitatud helisalvestuses.

Fotoajakirjanik Gabriel Uchida ütles AFP-le, et Franciscato püüdis jälgida hõimu, mida tuntakse nime all Cautário jõe isoleeritud grupp. Juhtunut pealt näinud Uchida sõnul on hõim tavaliselt rahumeelne, aga seekord võtsid neid vastu viis relvastatud meest.

Franciscato juhtis FUNAI-s isoleeritud põliselanike kaitsmise programmi.

„Rieli pühendas oma elu põliselanike asja ajamisele. Ta teenis üle kolme aastakümne ja jätab maha tohutu pärandi nende rahvaste kaitsel,” ütles FUNAI ametnik Ricardo Lopes Dias.