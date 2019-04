Alžeeria president Bouteflika astus pärast pikalt kestnud massimeeleavaldusi lõpuks tagasi

On esitatud süüdistusi, et ärimeeste, poliitikute ja sõjaväelaste grupp nimega „le pouvoir” on kasutanud Bouteflikat oma fassaadina.

Algselt 18. aprillil kavas olnud presidendivalimised lükati edasi ja valitsev Rahvuslik Vabastusrinne lubas korraldada reformikonverentsi.

Rahvuslik Vabastusrinne on valitsenud Alžeeriat alates riigi iseseisvumisest Prantsusmaa alt 1962. aastal.

1999. aastal võimule tulnud Bouteflika tugevdas oma haaret pärast verist kodusõda islamistlike mässuliste vastu, milles hukkus 150 000 inimest.

Ajutiseks presidendiks saab kolmeks kuuks kuni uute presidendivalimisteni ilmselt parlamendi ülemkoja esimees Abdelkader Bensalah.