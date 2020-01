Allikad: USA väed Lähis-Idas ootasid öösel Iraani võimalikku droonirünnakut

Oli viiteid sellele, et ohte tuleb jälgida veelgi hoolikamalt, kui seda juba tehakse, ütles üks ametnik. Teine ametnik teatas, et kõik Patriotide patareid ja jõud piirkonnas on häireseisundis vahetu rünnakuohu suhtes.

Kuigi USA väed on olnud juba mitu päeva häireseisundis, olid nad viimasel ööl veelgi valvsamad, kinnitasid ametnikud.

Luureandmete põhjal ootab USA võimalikke rünnakuid oma vägede vastu eriti Iraagis, Kuveidis, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides ja Jordaanias.

USA luure on viimastel päevadel jälginud Iraani sõjatehnika, sealhulgas droonide ja ballistiliste rakettide liigutamist. Tunnistatakse, et see võib olla Iraani katse kindlustada oma relvi USA potentsiaalse rünnaku eest või seada neid positsioonidele oma rünnakute korraldamiseks.