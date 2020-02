Allikad: USA luure teatas kongressi liikmetele, et Venemaa püüab Trumpi tagasivalimisele kaasa aidata

Asja tundlikkuse tõttu anonüümseks jäänud isik ütles, et Trumpi vabariiklastest liitlased demokraatide juhitud esindajatekoja luurekomitees seadsid Riikliku Luureameti (ONI) ametnike hinnangu kahtluse alla.

„Vabariiklased reageerisid, nagu võis oodata. Nad läksid segaseks,” ütles allikas. „Nad seadsid luureandmed kahtluse alla.”

Luureametnikud hoiatasid komiteed salajasel briifingul, et Venemaa teeb tööd 3. novembril toimuvate valimiste aususe kahtluse alla seadmiseks ja toetab samal ajal Trumpi tagasivalimist teiseks nelja-aastaseks ametiajaks.

„Nad (venelased) soosivad üht kandidaati, kui seda teevad,” ütles allikas, lisades, et briifijad nimetasid selleks kandidaadiks Trumpi.

Ajaleht New York Times teatas eile, et päev pärast seda briifingut tegi Trump peapesu riikliku luuredirektori kohusetäitjale Joseph Maguire’ile selle eest, et ta lubas oma personalil komitee ees esineda. New York Times viitas viiele asjaga kursis olevale allikale.

Trump teatas kolmapäeval, et asendab Maguire’i teise kohusetäitja Richard Grenelliga, kes on Trumpile väga lojaalne ja on olnud alates 2018. aastast USA suursaadik Saksamaal.

New York Times teatas, et Maguire’it noomides viitas Trump luurekomitee esimehe Adam Schiffi kohalviibimisele. Schiff juhtis Trumpi tagandamisprotseduure.