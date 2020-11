Allikad: Trump küsis eelmisel nädalal võimaluste kohta rünnata Iraani

Trump uuris asja neljapäeval Ovaalkabinetis toimunud kohtumisel. Kohal viibisid asepresident Mike Pence, välisminister Mike Pompeo, värske kaitseministri kohusetäitja Christopher Miller ja staabiülemate ühendkomitee esimees, kindral Mark Milley, ütles ametnik Reutersile.

Valimiskaotust tunnistamast keeldunud Trump peaks ameti Joe Bidenile üle andma 20. jaanuaril.

Ametnik kinnitas Reutersile ajalehe New York Times teadet, et nõuandjad veensid Trumpi rünnakust loobuma, sest see oleks tekitanud laiema konflikti ohu.

„Ta küsis võimaluste kohta. Nad esitasid talle stsenaariumid ja ta otsustas lõpuks mitte edasi minna,” ütles ametnik Reutersile.

Päev enne seda oli Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatanud, et Iraan on lõpule viinud oma arenenud tsentrifuugide esimese kaskaadi üleviimise maapealsest tehasest maa-alusesse, mis on 2015. aasta tuumakokkuleppe järjekordne rikkumine.

Iraani madala rikastusastmega uraani varud, mida on 2,4 tonni, uletavad nüüd kaugelt kokkuleppega lubatud piiri 202,8 kilogrammi.

Löök Iraani peamisele tuumaobjektile Natanzis võiks esile kutsuda regionaalse konflikti ja kujutaks endast tõsist välispoliitilist väljakutset Bideni jaoks.

CNN teatab, et USA sõjalised juhid ootavad samal ajal juba sel nädalal Trumpi ametlikku käsku alustada vägede väljatoomist Afganistanist ja Iraagist.