Allikad: Kim Jong-un tahtis osana tuumaleppest kuulsate USA korvpallurite Põhja-Koreasse saatmist

Ametnikud teatasid, et soov esitati kirjalikult ja see pidi olema osa kahe riigi vahelisest kultuurivahetusest. Ühel hetkel nõudsid põhjakorealased, et see lisataks tuumadesarmeerimise alasesse ühisavaldusse. Samuti tahtsid põhjakorealased orkestrite vahetust kahe riigi vahel, vahendab ABC News.

„Kuigi me ei jõudnud Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga Hanois kokkuleppele, vahetasime me üksikasjalikult arvamusi ja kahandasime lõhet mitmetes küsimustes,” ütles USA välisministeeriumi ametnik ABC Newsile.

Mingile kokkuleppele veebruaris toimunud kohtumisel Hanois ei jõutud. Selle asemel kõndis Trump läbirääkimiste lauast minema, sest tema sõnul ei vastanud Kimi nõudmised sanktsioonide osas USA nõudmistele täieliku tuumadesarmeerimise osas.

Korvpallidiplomaatiat on aga kirgliku korvpallifänni Kimiga varem harrastatud. Kim on öelnud, et armastab korvpalli Šveitsi erakooli ajast ning tal oli kombeks kanda Chicago Bullsi särki ja Nike tosse.