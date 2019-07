Allikad: Iraan ületas 2015. aasta tuumaleppe rikastatud uraani varu ülempiiri

„Nagu me teatasime, kui ütlesime, et meie sammud jätkuvad, on varud ületanud 300 kilogrammi,” ütles üks allikas.

Iraani poolametlik uudisteagentuur Fars tsiteeris allikat, kes ütles, et ÜRO Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) mõõtis Iraani rikastatud uraani varu täna.

Uraani rikastamine tasemele, kus see sisaldab 3,6% lõhustuvat materjali, on esimene samm protsessis, mis võib lõpuks võimaldada riigil koguda piisavalt kõrgel tasemel rikastatud uraani tuumalõhkepea ehitamiseks.

Eelmisel kolmapäeval kinnitas IAEA, et Iraanil on umbes 200 kilogrammi madalal tasemel rikastatud uraani, mida on napilt vähem kui kehtestatud ülempiir 202,8 kilogrammi, teatasid kolm IAEA tööga kursis olevat diplomaati Reutersile.

Pärast reedel toimunud läbirääkimisi Viinis teatas Iraan, et Euroopa riigid pakkusid liiga vähe kaubandusalase abi mõttes, et veenda Iraani taganema oma plaanist ülempiir ületada.

Kokkulepe Iraani ja kuue suurriigi vahel kaotas suurema osa rahvusvahelistest sanktsioonidest vastutasuks tuumaalaste piirangute eest, mis on mõeldud aja pikendamiseks, mida Iraan vajaks tuumapommi loomiseks, umbes 2-3 kuust kuni aastani.

Iraan väidab, et tema tuumaprogramm on puhtalt rahumeelsete eesmärkidega ja mõeldud muu hulgas elektri tootmiseks.