Allikad: EL leppis kokku Venemaa-vastastes sanktsioonides Navalnõi mürgitamise pärast. Lavrov lubas peegelvastust

Euroopa Liidu suursaadikud leppisid kohtumisel Brüsselis teadete kohaselt kokku varade külmutamistes ja reisikeeldudes. Täpsemad detailid on kavas paika panna lähipäevil, vahendab Deutsche Welle.

Venemaa presidendi Vladimir Putini häälekas kriitik Navalnõi mürgitati närvimürgiga Novitšok augustis Siberis. Ta evakueeriti Berliini, kus ta on praegu taastumas.

Putini administratsioon on igasugust osalust eitanud.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov lubas sanktsioonidele „peegelvastust”, vahendab Interfax.

„Praegu ei kavatse sakslased mingeid fakte esitada, vaatamata kõigile rahvusvahelise õiguse järgsetele kohustustele. Me vastame peegelpildis, see on diplomaatiline praktika,” ütles Lavrov intervjuus Vene raadiojaamadele.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Venemaa on alati olnud võrdõigusliku dialoogi poolt Euroopa Liiduga, aga ei ole valmis kokku puutuma suhtumisega, mis on tekkinud Brüsselis seoses Navalnõiga.

„Kremlis nähakse selle dialoogi vajalikkust ja kasulikkust ja Kremlis on alati järjekindlalt seistud selle vastastikusel austusel põhineva konstruktiivse dialoogi taastamise ja jätkamise eest. Aga teate, kui banaalne see ka ei oleks, üksi tangot tantsida ei õnnestu,” kurtis Peskov.

Peskov ütles, et omal ajal oli Venemaa dialoogi algataja kõigil võimalikel suundadel ja just Venemaa ei leia mõistmist oma katsetel seda dialoogi kuidagi taastada.