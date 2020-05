Alla kukkunud Pakistani lennukis ellujäänud mees: ma nägin ainult leeke

"Kõik, mida ma ümberringi nägin, oli suits ja tuli," rääkis insener Muhammad Zubair Geo Newsile. “Ma kuulsin karjeid kõigist suundadest. Lapsed ja täiskasvanud. Kõik, mida ma nägin, oli tuli. Ma ei näinud ühtegi inimest - kuulsin vaid nende karjeid.”

"Avasin turvavöö ja nägin valgust. Läksin valguse poole. [Lennukist] välja pääsemiseks pidin umbes kolme meetri kõrguselt alla hüppama," kirjeldas Zubair.

Lennufirma Pakistan International Airlines reisilennuk, mille pardal oli 99 inimest, kukkus reede pärastlõunal Karachi linna rahvarohkesse elamurajooni pärast seda, kui üritas kaks korda lennujaamas maanduda. Täna hommikuks oli leitud vähemalt 97 inimese surnukeha, kuid jääb ebaselgeks, kas nende hulgas on ka õnnetuspaigal hukkunud.

Teine reisija, kes ellu jäi, oli Punjabi panga president Zafar Masood, teatas Sindi provintsi võimude pressiesindaja. Pank teatas, et tal on luumurrud, kuid ta on "teadvusel ja reageerib hästi".

Zubair ütles Karachi tsiviilhaiglas viibides, et umbes 10 minutit pärast ebaõnnestunud esimest maandumiskatset teatas piloot reisijatele, et kavatseb teha teise katse, mille käigus lennuk seejärel elamurajooni prantsatas.

Foto: AP

Vaid sekundid enne lennuõnnetust teatas piloot lennujuhtidele, et tal on lakanud töötamast mõlemad mootorid, selgub tunnustatud lendude jälgimisse portaali liveatc.net postitatud salvestusest.

"Me naaseme tagasi, meie mootorid on lakanud töötamast," on kuulda lindistustel pilooti ütlemas. Lennujuht vabastas kohe mõlemad lennujaama rajad, kuid hetk hiljem kostus raadiost: “Mayday! Mayday! Mayday!”.

Õnnetuse põhjus ei ole veel selge, ent lennufirma tegevjuht Arshad Malik ütles, et lennukil oli tehnilisi probleeme. Pakistani peaminister Imran Khan nentis, et õnnetus šokeerib ja kurvastab teda, ning lubas viivitamatult alustada uurimist.