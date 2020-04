Alguses inimröövist teatanud Norra miljonär saab süüdistuse oma naise mõrvas

Hageni kodus ja töökohas toimuvad kriminoloogilised ekspertiisid. Uuritakse ka Hageni Oslost idas Lørenskogis asuva kodumaja lähedal asuvaid veekogusid, vahendab Yle Uutiset.

Kogu lugu sai alguse 2018. aasta oktoobri lõpus, kui Anne-Elisabeth Hagen oma kodust kadus.

Siis teatati, et naine langes inimröövi ohvriks. Tom Hageni advokaat ütles, et mees sai üheksa miljoni euro suuruse lunarahanõude, mis tuli maksta krüptovaluutas. Teatati, et röövija ütles, et naine on elus.

Hiljem hakati juhtumit uurima mõrvana.

Norra meedia teatel ei ole Anne-Elisabeth Hagenit või tema surnukeha endiselt leitud.

Norra ringhäälingu NRK intervjueeritud ida politseipiirkonna ülem Ida Melbo Øystese ütles, et kuigi Tom Hagenile esitatakse süüdistus, on uurimine alles pooleli ja paljud küsimused vastuseta.