Algab Trumpi ametikuriteo kohtuprotsess: kokku on lepitud kiires tegutsemises

Trumpi süüdistatakse mässu õhutamises kõnes oma poolehoidjatele 6. jaanuaril enne, kui viimased ründasid Kapitooliumi, vahendab BBC News.

Demokraadid väidavad, et neil on Trumpi süü kohta ülekaalukaid tõendeid, Trumpi kaitsemeeskond väidab aga, et Trumpi toetajad tegutsesid iseseisvalt.

Kaitsjate sõnul on kohtuprotsess absurdne ja põhiseadusevastane. Täna keskendutaksegi selle seaduslikkusele.

Trump on ainus USA president ajaloos, kellele on kahel korral ametikuriteo süüdistus esitatud ja üks kolmest, kellele on üldse selline süüdistus esitatud.

Kui Trump süüdi mõistetaks, ei oleks tal enam õigust presidendiametit pidada. Süüdimõistmise poolt peaks aga olema kaks kolmandikku senati sajast liikmest. Demokraatidel on aga vaid 50 kohta ja ei ole märke selle kohta, et piisavalt palju vabariiklasi nendega ühineks.

Pooltel on täna neli tundi aega vaielda kohtuprotsessi põhiseaduslikkuse üle. Päeva lõpuks on oodata hääletust selle üle, kas jätkata.

Eile leppisid senati liidrid kokku kohtuprotsessi raamistikus.

„Kõik pooled leppisid kokku struktuuris, mis kindlustab endisele presidendile õiglase ja ausa senati ametikuriteo kohtuprotsessi,” ütles senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Kui täna hääletusel otsustatakse, et kohtuprotsess on põhiseadusele vastav, ja on oodata, et nii tehakse, hakatakse kohaliku aja järgi homme pärastlõunal mõlemalt poolt argumente esitama.

See kestab nädalavahetuseni, kui senaatoritel on võimalus mõlemale poolele küsimusi esitada.

Pole selge, kas demokraatidest süüdistajad ehk impeachment manager’id nõuavad ka tunnistajate tunnistama kutsumist. Trump on igal juhul vabatahtlikust tunnistuste andmisest keeldunud.

Teatatakse, et mõlema poole senaatorid on kiire protsessi poolt. Sellise kiire ajakavaga võidakse Trumpi süü üle hääletada juba esmaspäeval.