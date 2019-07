Aleksei Navalnõi juristi sõnul opositsioonipoliitik mürgitati: tegemist oli tundmatu ainega

Opositsiooniliidri advokaat Olga Mihhailova tõdes, et arstid ei oska tegelikult öelda, mis probleem meest kimbutas.

Haigla ametlik arst ütles aga täna uudisteagentuurile Interfax, et nende diagnoosi kohaselt on mehel krooniline urtikaaria ehk nõgestõbi, mis on üks sagedasematest nahahaigustest. Tema sõnul on Navalnõil juba ka parem olla.